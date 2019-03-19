15 любопытных фактов о кроликах

Что мы знаем о кроликах? Ну да, это милые пушистые животные, похожие на зайцев. В сказках кролик обычно описывается как хитроумный и находчивый зверек, а заяц является воплощением слабости, что говорит о том, что даже сказочники понимают, как много различий у этих млекопитающих из семейства зайцевых. Предлагаем ознакомиться с самыми интересными фактами.

1. В дикой природе кролики могут бегать со скоростью до 55 километров в час.

2. Кролики живут в норах, которые роют достаточно глубоко под землей. Бывает так, что кролики объединяются и строят целую систему подземных ходов. Получается настоящий кроличий город под землей.

3. Поодиночке живут только американские кролики, все остальные объединяются в группы.

4. Если кролик понимает, что ему грозит опасность, то он предпочтет убежать, а не ввязываться в драку, но если его загнать в угол, то кролик будет защищаться. У этого зверька мощные задние лапы, которыми он может даже убить врага.

5. Крольчата появляются на свет без меха и с закрытыми глазами.

6. Если вы завели кролика, то наверняка знаете, что его лучше не брать на руки. Кролики до ужаса боятся, когда их отрывают от земли, поскольку в дикой природе так обычно делают хищники.

7. В дикой природе вес кролика — около четырех килограммов, домашние зверьки могут весить даже 11 килограммов.

8. Кролики проявляют активность по вечерам и ранним утром.

9. В Австралии кролики внесены в черный список. До XVIII века их не было на континенте, пока их не завезли добрые люди. Кролики стали размножаться с космической скоростью, что стало угрожать нормальному функционированию экосистемы. Кроликов сначала стали отстреливать, а затем значительно сократили их численность, распространив среди них особый вирус. А в штате Квинсленд даже на законодательном уровне запретили держать дома кроликов. И если кто-то решит все же пойти наперекор государству, то ему придется заплатить штраф в 30 тысяч австралийских долларов.

10. Кролики — очень пугливые существа, от страха они могут даже умереть, так что эти зверьки не подходят как домашние питомцы для шумных и эмоциональных детей.

11. Кролики отметились и в японской мифологии. Правда, согласно мифам, они живут на Луне, где изготавливают закуску из риса моти.

12. В XVII-XVIII веках кроликами заселяли необитаемые острова. Это делалось на тот случай, если корабль потерпит кораблекрушение: тогда моряки смогут обеспечить себе пропитание, пока их не спасут.

13. Есть за что благодарить кроликов и ацтекам. Обнаружив как-то опьяневших кроликов, которые поедали забродившие кактусы, ацтеки смогли понять, как делать алкоголь. Причем открытие это сделала некая Майяуаль, она заметила первой неадекватного кролика. За это открытие она вошла в пантеон богов. Существует легенда, что потом эта богиня родила 400 кроликов, покровителей опьянения. Жители Мексики и по сей день соблюдают традицию: перед распитием алкогольных напитков надо выплеснуть чуть-чуть огненной жидкости на пол, чтобы умилостивить кроликов.

14. Кроликов разводил король Пруссии Фридрих. Его кроличьей "стае" выделили целый островок, который находился на реке.

15. Известным любителем кроликов был Наполеон III. Он занимался разведением этих пушистых зверьков.

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