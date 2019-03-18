Среднеазиатская черепаха: как содержать

Эта сухопутная черепаха встречается в полупустынях и степях где-нибудь в Индии, Казахстане или Афганистане. Эти пресмыкающиеся передвигаются медленно, для жилья используют норы. В уходе они неприхотливы, поэтому среднеазиатскую черепаху часто выбирают себе в питомцы те, кто не может себе позволить завести серьезное животное. Однако тем, кто решился на такой выбор, важно знать, как содержать такого питомца.

В дикой природе эти черепахи живут долго — около 50 лет. Если же держать черепаху в террариуме, то она проживет меньше — около 15 лет. Однако если за черепашкой ухаживать должным образом, то она может дотянуть и до тридцати. Возраст рептилии определяют по бороздкам, которые заметны глазу и находятся на панцире. Сколько бороздок — столько лет прожила черепаха.

Если вы приобрели среднеазиатскую черепаху, то сначала позаботьтесь о том, чтобы обустроить домашней любимице комфортное жилище. Для жизни в неволе сухопутной черепахе необходимо много места. Летом для этого больше возможностей. Например, если вы уезжаете на дачу, то можно сделать загон на участке. Если у вас нет такой возможности и летом вы остаетесь в квартире, то рептилию необходимо тогда часто выносить на воздух, ей не помешает немного солнышка. В качестве домика можно рассмотреть аквариум, террариум или пластиковый короб.

Если вы выбираете террариум, то учитывайте, что одной черепашке потребуется площадь 60 на 130 сантиметров, хотя, конечно, чем больше, тем лучше. "Домик" должен быть горизонтального типа, вентиляция предусматривается как сбоку, так и сверху. В террариуме требуется поддерживать температуру 25-27 градусов по Цельсию, в одном углу установите лампу, где температура не будет превышать 33 градусов по Цельсию.

На крышке "домика" для подсветки и поддержания тепла устанавливается лампочка 40 Ватт (на высоте 20 сантиметров). Тепло необходимо для полноценной работы организма рептилии. Также надо позаботиться об укрытии для питомца, которое будет играть роль норы. Используйте часть от горшка или обычную коробку в перевернутом виде. Также в террариум можно поставить емкость с водой, хотя этот пункт необязательный, поскольку черепашка получает достаточно влаги из травы, которая идет у нее как корм. Получает она также влагу в процессе купаний (которые надо устраивать хотя бы раз в неделю).

Чтобы черепашка чувствовала себя, как дома, надо позаботиться о том, чем застелить дно жилища. Поскольку рептилия живет в степи, то для нее важно копать. Насыпьте в углу увлажненный грунт с кокосовой стружкой, слой должен быть хотя бы 15 сантиметров, чтобы черепашка могла закопаться. Ни в коем случае нельзя использовать песок, если черепаха его проглотит, то это может привести к гибели рептилии. Для подстилки в теплом углу, где стоит специальная лампа, следует насыпать гальку, камушки должны быть плоскими, чтобы рептилия смогла поточить коготки. Также черепашки любят устраиваться на плоских камушках, чтобы погреться.

Важное дополнение: для рептилий разработаны специальные лампочки, которые не выделяют тепло, но дарят столь ценный для пресмыкающихся ультрафиолет. Их необходимо также установить, поскольку УФ-лучи необходимы черепашкам для выработки витамина D3. Также они помогают организму усваивать кальций, что крайне важно для твердости панциря. Работать такая лампа должна от пяти до 12 часов в день.

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