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Автор Ирина Гусакова

Особо умилительные кошки: залог успеха - плоская морда

Зоосфера » Кошки

В настоящее время существует много пород кошек с плоскими мордами. Самыми известными, популярными и распространенными являются, конечно же, персидские кошки. Кошки с приплюснутыми мордами, как считается, выглядят особо умилительными.

Особо умилительные кошки: залог успеха - плоская морда. перс

По большей части плоскомордые породы отличаются покладистым характером, любовью к человеку. Они любят играть, но могут проводить и бесчисленные часы на диване рядом с хозяином.

Персидская кошка

Персидская кошка чаще всего и воспринимается как обитательница дивана или кресла. Это элегантное нежное создание выглядит преисполненным благородства и элегантности, и когда возлежит возле хозяйки, вместе с ней переживая за персонажей сериала, и когда, вывезенное на природу, вспоминает о своей природе хищника и пытается ловить птичек и мышей.

На самом деле, каждому, кто задумает купить котенка с такой особенностью, важно знать, что плоская морда создает для кошек множество проблем. Такая форма морды затрудняет дыхание и мешает нормально кушать. Плоскомордые кошки храпят во сне и издают звуки во время поглощения пищи.

Если вы все же приняли решение о приобретении именно такого животного, то предлагаем ознакомиться с некоторыми породами кошек с приплюснутой мордой.

Британская короткошерстная

Особо умилительные кошки: залог успеха - плоская морда. британская

Эта кошка, ведущая свое происхождение из Англии, стала популярной из-за ее умилительного вида, придающего ей сходство с плюшевой игрушкой. У этих кошек густая и плотная шерсть, они неприхотливы и не требуют особого ухода. Эта порода бывает в двух окрасах: голубом и шоколадном.

Экзотическая короткошерстная кошка

Особо умилительные кошки: залог успеха - плоская морда. экзотическая

Для тех, кто хотел бы завести персидскую кошку, но кому не нравится ее длинная шерсть, подойдет эта порода. Такие кошки внешне похожи на персов, но имеют значительно более короткую шерсть. Эти кошки любят играть, но могут быть и неженками, упорно требующими ласки. Эти кошки напоминают мультяшных персонажей, поэтому они очень нравятся детям.

Бурмилла

Особо умилительные кошки: залог успеха - плоская морда. бурмилла

Эта кошка является сочетанием двух пород: кошки-шиншиллы и бирманской. И в характере ее тоже есть раздвоение. Одна грань — это полная энергии игривая охотница, а другая — ласковая и нежная любительница диванных подушек.

Шотландская вислоухая кошка

Особо умилительные кошки: залог успеха - плоская морда. шотландская

Благодаря своим обвислым ушкам и выразительным глазкам эта порода неизменно вызывает умиление даже у своих владельцев. Эти кошки чрезвычайно дружелюбные, не проявляют никакой агрессивности, но при этом на всю жизнь остаются в душе готовыми играть с любой веревочкой котятами.

Манчкин

Особо умилительные кошки: залог успеха - плоская морда. манчкин

Эта маленькая кошка обладает безграничным сердцем. Она готова дарить любовь всем домочадцам и всегда рада гостям. Короткие лапки этих кошек не становятся помехой в играх, а очаровательный внешний вид делает манчкинов звездами любого вечера.

Гималайская кошка

Особо умилительные кошки: залог успеха - плоская морда. гималайская

Сочетая в себе персидскую и сиамскую породу, эта кошка вобрала в себя их лучшие черты. У нее мордочка персидской кошки, но сильный и немного своенравный нрав сиамской кошки, которая принимает людей скорее как друзей и партнеров в ее полных энергии игр, чем как хозяев.

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