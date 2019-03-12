Тайская кошка: история породы, характер, уход

Тайская кошка представляет собой существо изящное и грациозное. Конечно же, такой является или так думает о себе каждая кошка, но у тайцев это проявляется особенно явно. Тайская кошка тонкая и мускулистая, но при этом ее вес может достигать восьми килограммов.

Эти кошки считаются признанными красавицами, и виной тому их голубые миндалевидные глаза и необычный окрас. Даже совершая очередное кошачье злодеяние, вцепляясь когтями в диван или залезая на штору, они выглядят утонченными, благородными и изящными.

История породы тайская кошка

Как следует из названия, свое происхождение эти кошки ведут из Таиланда. Некогда Таиланд называли Сиамом, поэтому и тайских кошек нередко путают с сиамскими.

Впервые сведения о тайских кошках встречаются в XV веке. Эти кошки жили при императоре Таиланда, почитались как священные животные, пользовались всеобщим уважением и чувствовали себя в высшей степени привольно. Кошек было запрещено вывозить за границу.

Сиамская и тайская породы стали существовать отдельно в XIX веке. Тогда два котенка стали подарком для одного из британских генералов. Оказавшись в Европе, они стали родоначальниками тайской породы. Необычный облик и окрас кошек немедленно сделали их популярными.

В 1990 году международная федерация WCF выделила тайских кошек в качестве отдельной породы, при этом были указаны характеристики тех самых, привезенных когда-то из Таиланда особей. И по сию пору тайская кошка выглядит точно так же.

Характер тайской кошки

Тайская кошка признана как порода, отличающаяся умом и любознательностью. Эти кошки вырабатывают почти собачью преданность хозяину и хорошо поддаются дрессировке. Они выбегают встречать вернувшего хозяина, радуются ему, следуют за ним повсюду.

Эти кошки очень любят общество и общение. Они прекрасно общаются с детьми, не позволяя себе выпускать когти, даже если им вцепились зубами в хвост. Любопытство этих кошек вынуждает их постоянно исследовать пространство. А уж если в доме появляется что-нибудь новое, оно непременно будет изучено тайской кошкой со всех сторон: на запах, устойчивость к когтям и вкус.

Не менее интересен им и окружающий мир. Из чистого желания узнать о нем побольше таец может выбежать в оставленную открытой дверь или выпрыгнуть в окно.

Тайские кошки очень говорливые, у них имеется множество различных вариантов мяукания для самых различных ситуаций. Эти кошки влюбчивые, но очень легко обижаются и могут потом мстить человеку.

Уход за тайской кошкой

Эта порода достаточно неприхотлива и не требует особого ухода. Раз в неделю тайскую кошку рекомендуется вычесывать. Два раза в месяц можно протирать шерсть мокрой ладонью. В остальном все так же, как и у других кошек — регулярная чистка ушей и глаз и дегельминтизация.

Тайская кошка может жить и в квартире, но следует помнить, что ей требуется много пространства из-за повышенных игривости и активности. И обязательно много разных игрушек.

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