Собака в постели — вред или польза

Многие хозяева сдаются и прогибаются под своего питомца. Начинается, например, кормление со стола, и этим люди наносят собаке серьезный вред. Кроме того, очень многие пускают собаку спать в свою постель, чем наносят вред уже самим себе.
Как хорошо ни купай животное, на его лапах всегда остается грязь. Шерсть может содержать частицы пищи, ну а среда, которая процветает под собачьим хвостом, — это отдельная тема. К сведению владельцев, яйца глистов довольно крепко держатся на собачей шерсти. И тщательное мытье не гарантирует вам стерильной чистоты.
С игрушками в вашу постель собака заносит слюну, сука во время течки оставляет пятна, ну а сама шерсть, которая осыпается несмотря на вычесывание, не принесет в ваше ложе весеннюю свежесть. Если все перечисленное вас не беспокоит, то смело ложитесь с питомцем и можете даже не мыть его перед сном.
Во время прогулок собака собирает разных паразитов. Блохи зачастую остаются с вами в постели. Также там останутся и яйца других неприятных существ. А уж если коварный клещ запрыгнул на собаку, но не успел присосаться, то будьте уверены, вас он точно не упустит, если останется в постели.
Помимо паразитов, у человека есть реальный шанс подцепить стафилококковую инфекцию от собственного питомца. В собачьей пасти огромное количество вредных бактерий. И даже если вы регулярно чистите собаке зубы, наличие этих бактерий почти не уменьшается. А для человека со слабым иммунитетом эти бактерии крайне опасны.
Кстати, не забывайте, что блохи переносят болезни, которые не вредят животным, но легко убивают человека, например, бубонная чума.
Для людей с аллергией можно подобрать собаку, которая не доставит проблем. Но держать ее в своей постели — это значит постоянно держать организм на пределе. И со временем даже самая не вызывающая аллергии собака заставит вас чихать и чесаться. Не забывайте, что часто собака переносит аллерген на своей шерсти.
Почти любая собака очень беспокойно спит, она ходит пить воду или проверяет источники неизвестного шума. Большая собака будет постоянно вас будить и беспокоить. А маленькая не будет давать вам покоя тем, что вы будете постоянно бояться ее раздавить. В итоге разбитая нервная система, постоянный недосып и депрессия.
Несмотря на то, что многие ученые считают, что животное оказывает терапевтическое действие, все-таки пускать в свою постель собаку нежелательно. Можно просто в течение дня поваляться с ней на диване.
Другой взгляд на вопрос: Совет зоопсихолога: главный запрет — собаке вред. ВИДЕО
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