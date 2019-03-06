Фараонова собака: история породы, характер и уход

Фараонова собака относится к охотничьей породе. Эта собака отличается элегантным и утонченным внешним видом, но вместе с тем представляет собой сильное, выносливое и умное животное, которое станет преданным и надежным компаньоном… если вы сможете позволить себе столь дорогое приобретение.
В настоящее время фараонова собака считается национальной породой собак на Мальте, где ее называют кельб-таль-фенек, то есть кроличьей собакой.
Ранее считалось, что порода ведет свое происхождение из Египта и является близкой к древнеегипетским охотничьим собакам, но недавние исследования ДНК опровергли это. Внешнее сходство с собаками, изображения которых находят в гробницах Древнего Египта, оказалось всего лишь совпадением.
Вероятнее всего, на Мальту собаки прибыли вместе с финикийскими мореплавателями. Только в XX веке эта порода распространилась по Европе. В наши дни ее нередко относят к борзым, так как чаще всего она преследует дичь на глаз, а не на след или запах. Впервые сведения о мальтийской охотничьей собаке появляются в середине XVII века в записях мальтийского ордена.
Фараонова собака считается умной и любопытной породой, не создающей трудностей при дрессировке. Эти собаки достаточно независимы, но любят общение. При этом подозрительно относятся к незнакомым людям.
Независимость фараоновой собаки выражается в том, что она не побежит, как овчарка, по первому же зову хозяина, но сперва оценит обстановку и необходимость выполнить команду. Переломить это возможно только постоянными занятиями с собакой с самого раннего, щенячьего возраста. Хозяин должен быть для такой собаки скорее другом и партнером, чем командиром.
В моменты особого волнения у фараоновой собаки могут покраснеть мочка носа и ободки глаз.
Будучи охотничьей породой, фараонова собака требует много движения и физических нагрузок. С ней нужно много гулять и играть, ей необходимы бег и активное времяпрепровождение. Она станет великолепным спутником для детей во время игр и прогулок. Великолепно ладит с людьми, может выступать и в качестве домашней собаки при наличии хотя бы получаса активных занятий в день. Эта собака всегда полна энергии и готова сорваться в бег за дичью, но будет плохим сторожем или охранником.
Будучи гладкошерстной и практически не имея жира на теле, фараонова собака тяжело переносит холод и дождь. Для пребывания в холодном климате фараоновой собаке во время прогулок понадобятся специальные теплые костюмчики.
Шерсть фараоновой собаки не имеет запаха, и для того, чтобы содержать ее в чистоте, достаточно протирать ее раз в неделю влажным полотенцем.
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