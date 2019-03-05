Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее

Обычно когда говорят о быстрых домашних животных, то подразумевают собак, особенно относящихся к охотничьим породам. Еще бы, ведь они могут догнать оленя или зайца. Кошки находят такое мнение стереотипным и несправедливым.

В конце концов, самое быстрое животное на планете — это относящийся к кошачьим гепард, который может развивать скорость до 110 километров в час. Но и обычная кошка способна разогнаться до потрясающей скорости. Некоторые породы достигают скорости в 50 километров в час. Предлагаем вам узнать, какие же кошки считаются самыми быстрыми.

На спидометре египетского мау предел скорости указан в 48 километров в час. Это самая быстрая домашняя кошка. У нее очень сильные лапы, которые позволяют ей не только быстро бегать, но и совершать с места невероятные прыжки. Эта порода также известна тем, что, подобно собаке, выбирает себе одного хозяина, которого предпочитает всем остальным членам семьи.

Британская короткошерстная кошка

Эти милые обитатели диванов только притворяются таковыми. Дайте им шанс, вывезите их на природу — и вы увидите, с какой скоростью этот обладатель шелковистой шерстки бросится за птичкой, мышкой или белкой.

Американская короткошерстная кошка

Скорость и ловкость для кошек обычно оказываются взаимосвязанными. Чтобы ловить мышей, кошка должна быть очень быстрой. Американская короткошерстная достигает успеха в каждой третьей охоте, что считается высоким показателем. Это достаточно большая, плотно сбитая, мускулистая кошка с короткими острыми ушами. Она считается одной из самых сильных среди современных пород домашних кошек.

Абиссинская кошка

Абиссинские кошки, в отличие от многих других пород, любят проводить время в активном движении. Они полны энергии, отличаются умом и любознательностью, и сочетание всего этого нередко приводит ко множеству испорченных вещей и мебели. Абиссинцу нужно много прыгать и бегать, чтобы он мог чувствовать себя счастливым.

Сомали

Сомалийская кошка выглядит как абиссинская, только она с длинной шерстью. У нее невероятно развитые мышцы, она представляет собой настоящего атлета среди кошачьего племени. Сомалийские кошки быстро бегают и не преминут продемонстрировать это, как только в поле их зрения появится нечто, хотя бы отдаленно напоминающее добычу. Благодаря их силе сомалийские кошки прославились множеством невероятных трюков.

Бенгальская кошка

Эти пушистые создания очень любят подвижные игры, а также они требуют повышенного к себе внимания, поэтому сделают все возможное, чтобы привлечь его. Бенгальская кошка с легкостью запрыгнет на самый высокий шкаф и свысока будет наблюдать за вашими тщетными попытками ее найти.

Саванна

Эта порода — гибрид домашней кошки и сервала. У нее длинные лапы, которые позволяют ей достигать больших скоростей. Порода отличается умом, эти кошки чрезвычайно любопытные.

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