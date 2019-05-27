Жара и собака - помогаем питомцу пережить жару

Жаркое лето это прекрасное время для отдыха у воды. Но что делать, если мы живем в большом городе и выбраться к воде можем только в выходные. Все без исключения страдают от высоких температур, что говорить о наших питомцах. Прогулка с собакой становиться пыткой не только для хозяина, но и для его четвероногого друга. В сильную жару старайтесь гулять с животными рано утром и поздним вечером, так животное сможет нормально побегать и поиграть. К тому же вы убережете лапы от ожогов, которые часто получают собаки на асфальте. Обязательно гуляйте в местах где нет прямых лучей солнца, собаки быстро перегреваются.



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Во время сильной жары не подвергайте животное усиленным тренировками. Если животное решит посидеть или полежать, то позвольте ему это сделать.

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Важно всегда носить с собой воду. В любом случае, вам придется отпаивать собаку хотя-бы раз в 1 час, а в случае удара, вы сможете ее облить. Старайтесь в сильную жару не перекармливать питомца. Собака тратит на переваривание еды много энергии, поэтому на прогулках перекормленная собака будет очень вялой и плохо переносить жару. Не забывайте о том, что уходя на работу, ваш питомец остается один в душной квартире, поэтому оставьте открытыми окна или кондиционер работающий на минимуме.

Ни в коем случае не оставляйте собаку в закрытой машине. Всего 10 минут достаточно чтобы ваша машина превратилась в духовку. Помните, собаку может начать рвать уже через 3 минуты сидя в закрытой в машине, а через 15 минут может наступить смерть.

Любопытно, но в некоторых странах гражданам вполне на законном основании можно разбить стекло у стоящей машины, если в ней находится животное.

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Чтобы помочь собаке остыть, смочите водой ее лапы, шею и живот. Ни в коем случае не лейте воду на голову, так можно сделать собаке хуже.

Многие хозяева ошибочно полагают, что если подстричь питомца, то ему будет прохладно. Но это заблуждение, чем короче вы снимаете шерсть, тем жарче будет собаке.

Собачья шерсть это и есть ее защита от палящего солнца. Собак, у которых отсутствует шерсть, нужно намазать кремом от загара. Такие собаки очень быстро сгорают на солнце.

Относитесь к животному как к самому себе и тогда ваш питомец будет радовать вас долгие годы.

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Фото: thesprucepets.com